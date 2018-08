'Meni je s Lukasom predivno sve dijeliti i mislim da u tom segmentu života baš ono imam sreće'

Nakon velikog serijskog hita 'Čiste ljubavi' produkcija Nove TV započela je s radom na novoj dramskoj seriji, svom novom jesenskom adutu. Ulogu u novom jesenskom projektu ima i jedna od naših najangažiranijih glumica Barbara Nola. Za tportal je otkrila o kakvoj je seriji riječ, kakav je njezin novi lik, kakve serije voli, a dotakli smo se s njom i nekih tema iz privatnog života

U seriji 'Na granici' glumim jednu šarmantno bezobraznu 'rospijicu', kako joj ja tepam. Ona je jako ambiciozna, ali na način da goni sina i muža da budu glavni u selu dok ona sređuje nokte i šminka se. Željna je moći u švercerskoj hijerarhiji, ali bojim se da neće daleko dogurati svojim metodama. A možda i hoće! Pomalo je bezobrazna prema svima na jedan smiješan način. Moram reći da obožavam ovaj lik i ludo se zabavljam igrajući ga. Nevjerojatno mi je da sam već neko vrijeme u nekim tjeskobnim raspoloženjima mislila kako bi me 'spasilo' jedno dugotrajno snimanje gdje bih glumila upravo takav lik i to mi se i dogodilo. Divota.

Kako vam je prošao prvi dio snimanja, s kojim glumcima imate najviše scena?

Ovaj prvi dio snimanja mi je proletio jer se ludo zabavljam radeći a još smo snimali puno masovnih scena pa smo se upoznavali i zavoljeli. Moji najbliži partneri su Žarko Radić i Asim Ugljen. Oni su toliko dobri glumci i tako savršena podjela za svoje uloge da uživamo kao mala djeca u zajedničkim scenama. Baš nas drži neka vesela neobuzdana kreativnost i nadam se da će tako i ostati. Obožavam ih.

Po čemu će se ta serija razlikovati od dosadašnjih u kojima ste glumili? Čime će zaintrigirati gledatelje?

Ova serija je posve drugačija od svega što sam radila u toj formi. Ona je dramska i ljubavna ali i humoristična. To je komedija situacije, karaktera a pomalo i društvena satira. Vlado Bulić i Mirna Miličić su to briljantno napisali i genijalno nam postavili karaktere i nadam se da će serija biti odlična. To je humor sa sto slojeva kakav ja obožavam. Strašno me zanimaju reakcije gledatelja. Sviđa mi se i što su dvije glavne protagonistice i šefice te naše švercerske družbe dvije žene, baka i unuka. Igraju ih fantastične Nadia Cvitanović i Nina Erak.