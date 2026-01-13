NOVI PLANOVI

Meghan Markle spremna je za neočekivani povratak

L.M.B

13.01.2026 u 13:44

Meghan Markle
Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Bionic
Reading

Meghan Markle navodno je sve bliže odluci da se priključi suprugu na putovanju u Ujedinjeno Kraljevstvo, u kojem nije bila od 2022. godine

Sve su glasnija nagađanja da bi se Meghan Markle ovog ljeta mogla vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo, i to prvi put nakon četiri godine. Povod takvim spekulacijama su najave da princ Harry planira posjet domovini, što je ponovno otvorilo pitanje hoće li ga vojvotkinja od Sussexa pratiti.

vezane vijesti

Princ Harry putuje u Birmingham

Prema pisanju britanskih medija, 41-godišnji vojvoda od Sussexa trebao bi sudjelovati na događaju kojim će se obilježiti godinu dana do početka Invictus Gamesa u Birminghamu. Riječ je o sportskom natjecanju namijenjenom ranjenim i bolesnim pripadnicima vojske, koje je zakazano za razdoblje od 10. do 17. srpnja 2027. godine.

Princ Harry
Princ Harry Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Meghan Markle, koja ima 44 godine, ranije je već pratila supruga na sličnim događanjima uoči Invictus Gamesa, među ostalim u Kanadi i Njemačkoj, pa se nagađa da bi se isto moglo dogoditi i ovoga puta. Ako dođe do tog putovanja, Meghan bi to bio prvi dolazak u Veliku Britaniju od 2022. godine, kada su ona i Harry boravili u zemlji povodom humanitarnog summita One World u Manchesteru.

Povratak nakon četiri godine?

Taj je posjet tada produljen zbog smrti kraljice Elizabete II., Harryjeve bake, koja je preminula 8. rujna iste godine.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

U danima nakon kraljičine smrti par je sudjelovao na više javnih događanja, uključujući i susret s građanima u Windsoru zajedno s princem Williamom i Kate Middleton, unatoč već tada vidljivom zahlađenju odnosa između braće. Prisustvovali su i državnom pogrebu kraljice 19. rujna, a upravo je to bio posljednji put da su braća zajedno viđena u javnosti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TKO BI REKAO?

TKO BI REKAO?

Suludi zahtjev 13-godišnjeg sina šokirao Bena Afflecka
DANIEL STERN

DANIEL STERN

Što se uistinu dogodilo u hotelu? Podignuta optužnica protiv zvijezde filma ‘Sam u kući’
SKANDALI NA SVE STRANE

SKANDALI NA SVE STRANE

Šokantni otkazi u serijama: Od Hollywooda do Hrvatske ovi glumci ostali su bez angažmana

najpopularnije

Još vijesti