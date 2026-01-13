Meghan Markle spremna je za neočekivani povratak

Sve su glasnija nagađanja da bi se Meghan Markle ovog ljeta mogla vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo, i to prvi put nakon četiri godine. Povod takvim spekulacijama su najave da princ Harry planira posjet domovini, što je ponovno otvorilo pitanje hoće li ga vojvotkinja od Sussexa pratiti.

Prema pisanju britanskih medija, 41-godišnji vojvoda od Sussexa trebao bi sudjelovati na događaju kojim će se obilježiti godinu dana do početka Invictus Gamesa u Birminghamu. Riječ je o sportskom natjecanju namijenjenom ranjenim i bolesnim pripadnicima vojske, koje je zakazano za razdoblje od 10. do 17. srpnja 2027. godine.

Meghan Markle, koja ima 44 godine, ranije je već pratila supruga na sličnim događanjima uoči Invictus Gamesa, među ostalim u Kanadi i Njemačkoj, pa se nagađa da bi se isto moglo dogoditi i ovoga puta. Ako dođe do tog putovanja, Meghan bi to bio prvi dolazak u Veliku Britaniju od 2022. godine, kada su ona i Harry boravili u zemlji povodom humanitarnog summita One World u Manchesteru.

Povratak nakon četiri godine?

Taj je posjet tada produljen zbog smrti kraljice Elizabete II., Harryjeve bake, koja je preminula 8. rujna iste godine.