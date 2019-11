Meghan Markle i princ Harry u napetim odnosima s kraljevskom obitelji

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle i princ Harry u Africi su snimili dokumentarac 'Harry & Meghan: An African Journey' (Harry i Meghan: Afričko putovanje), no to nimalo nije umanjilo napete odnose s britanskom kraljevskom obitelji

Iako su dva kraljevska para – Kate Middleton i princ William te Meghan Markle i princ Harry – inače složni, čini se da ih je britanska kraljevska obitelj uspjela odvojiti. Princ William nedavno je izjavio kako misli da su njegov brati i on na različitim putovima. Prema raznim napisima u medijima koji se temelje na riječima izvora bliskih Meghan Markle i princu Harryju, par se teško nosi s osjećajem da se ostatak kraljevske obitelji pokušava udaljiti od njih. Sve to događa se nakon ispovijesti kako se Meghan Markle osjeća kao novopečena majka u središtu medijske pažnje i očajnim pokušajima princa Harryja da zaštiti obitelj od tabloida.