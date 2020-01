Meghan Markle i princ Harry od komercijalnih ugovora mogli bi zaraditi milijune, no samo ako ih kraljica odobri

Princu Harryju i Meghan Markle dobili su zeleno svjetlo od Buckinghamske palače za sklapanje unosnih komercijalnih ugovora kojim bi na osobne račune mogli spremiti milijune, no njihovi budući projekti za ostvarivanje novčane dobiti narednih godinu dana biti će pod prismotrom kraljice Elizabete

Izvori bliski Buckinghamskoj palači za britanski Daily Mail izjavili su kako postignut sporazum tek treba biti podvrgnut godišnjem izvještaju o poslovanju palače koji se očekuje u proljeće 2021. godine, iako datum još nije potvrđen.

Iako je službenim priopćenjem Buckinghamske palače otkriven osnovni plan za budućnost Sussexovih, neka pitanja su ostala nejasna.

Hoće li Meghan i Harry nastaviti primati novčana sredstva od vojvode od Cornwalla, princa Charlesa?

Paru je do sada na raspolaganju bilo oko 2 milijuna funti godišnje iz fonda princa Charlesa a ovaj način financiranja, po svemu sudeći, trebao bi se nastaviti, no to je samo kap u moru za milijune koje će Meghan i Harry zaraditi od sklapanja komercijalnih ugovora.

U pregovorima s Buckinghamskom palačom, Harry i Meghan izrazili su želju za financijskom neovisnošću, stoga su primorani vratiti više od 20 milijuna kuna državnog novca koji su utrošili na obnovu doma Frogmore Cottage.