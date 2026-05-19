Meghan i Harry slave osam godina braka: Objavila nikad viđene fotografije

Meghan Markle obilježila je osmu godišnjicu braka s Harryjem objavom dosad neviđenih fotografija s njihova vjenčanja, a britanski mediji primijetili su da se na njima gotovo ne vidi kraljevska obitelj

Meghan Markle i princ Harry obilježili su osmu godišnjicu braka, a vojvotkinja od Sussexa tim je povodom na Instagramu podijelila niz dosad neobjavljenih fotografija s njihova velikog dana.

'Prije osam godina na današnji dan...', napisala je Meghan uz dvije objave. Na jednoj se vidi trenutak njihova prvog plesa na večernjem prijemu u Frogmore Houseu, a među fotografijama su i prizori nježnih poljubaca i opuštenijih trenutaka nakon službene ceremonije.

Druga objava donosi kadrove s vjenčanja održanog u kapeli sv. Jurja u dvorcu Windsor, koje je 19. svibnja 2018. pratilo, prema procjenama, oko 1,9 milijardi ljudi diljem svijeta. Među uzvanicima su tada bili Oprah Winfrey, David Beckham, George Clooney i niz drugih poznatih osoba. U fokusu prijatelji, ne kraljevska obitelj Daily Mail piše da se na fotografijama posebno ističu ljudi bliski Meghan i Harryju, dok članova kraljevske obitelji gotovo nema. Iznimka je tek djelomičan pogled na kralja Charlesa s leđa, u trenutku nakon što je Meghan dopratio do oltara. Na fotografijama se pojavljuju Elton John, koji je nastupio na njihovu vjenčanju, te Isabel May, britanska PR stručnjakinja i dugogodišnja Meghanina bliska prijateljica. Harry je na jednoj od fotografija prikazan u zagrljaju upravo s Isabel, dok se Meghan vidi u razgovoru s majkom Dorijom Ragland, koja je djelomično izvan kadra.

U objavljenom nizu nalaze se i intimniji prizori mladenaca nakon obreda, kao i fotografije iza kulisa tijekom snimanja službenih vjenčanih portreta. Na jednoj od njih Harry drži zdravicu, dok ga Meghan promatra u vjenčanici koju je za nju dizajnirala Clare Waight Keller za Givenchy. Vjenčanje iz bajke, ali s brojnim napetostima u pozadini Iako su fotografije pune glamura i romantičnih trenutaka, britanski mediji podsjećaju da je priprema vjenčanja bila obilježena nizom napetosti. U javnosti su se godinama prepričavale nesuglasice oko haljina djeveruša, odabira tijare, odnosa s osobljem, ali i izostanka Meghanina oca Thomasa Marklea.

Thomas Markle pretrpio je srčani udar neposredno prije vjenčanja te nije doputovao u Windsor, nakon što je otkriveno da je sudjelovao u namještenom fotografiranju za paparazze. Meghan je kasnije u dokumentarnoj seriji 'Harry & Meghan' rekla da joj je Charlesova uloga toga dana bila osobito važna. 'Harryjev otac je vrlo šarmantan. Rekla sam mu nešto poput: 'Izgubila sam oca u svemu ovome.' Zato mi je on, kao moj svekar, bio jako važan. Zamolila sam ga da me dopratiti do oltara i rekao je da', prisjetila se. Jedan od najpoznatijih sporova odnosio se na haljinu princeze Charlotte, tada jedne od djeveruša. Prvotno se pisalo da je Meghan rasplakala Kate, no vojvotkinja je kasnije u razgovoru s Oprah Winfrey tvrdila suprotno.

Meghan Markle Izvor: EPA / Autor: CYRIL ZINGARO





