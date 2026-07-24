Matthew McConaughey čestitao rođendan 'bratu' Woodyju: Podijelio zajedničku fotku iz mlađih dana

Glumac Matthew McConaughey na duhovit je način čestitao rođendan svom dugogodišnjem prijatelju Woodyju Harrelsonu, ponovno potaknuvši jednu od najpoznatijih holivudskih anegdota. Uz zajedničku fotografiju iz mladosti, oskarovac se našalio na račun glasina da bi njih dvojica zapravo mogli biti braća

Oskarovac Matthew McConaughey čestitao je 65. rođendan glumcu i bliskom prijatelju Woodyju Harrelsonu na duhovit način. U svojoj kratkoj rođendanskoj čestitki, McConaughey se našalio na račun dugogodišnjih glasina da bi, zapravo, mogli biti braća.

McConaughey podijelio zajedničku fotografiju iz mladosti Glumac je na društvenim mrežama podijelio zajedničku fotografiju iz mlađih dana, a mnoge je, uključujući i njega, podsjetila na jednu od najpoznatijih holivudskih anegdota vezanih uz njihov odnos. Na fotografiji su McConaughey i Harrelson nasmijani i vidno dobro raspoloženi, a glumac je dodao i kratak, ali duhovit opis: 'Od druge majke? Sretan rođendan, brate'.

Glasine su dodatno potaknule i McConaugheyjeva ranija ispovijest o razgovoru s majkom Kay, koja je jednom prilikom pred društvom u Grčkoj spomenula da je poznavala Woodyjeva oca. Taj je komentar izazvao toliko pitanja da su, kako je glumac ispričao, svi odmah tražili DNK testiranje, prenosi Hola!. Ni Woody Harrelson nije ostao dužan na tu temu. U jednom je gostovanju kod Stephena Colberta kroz šalu rekao da bi McConaughey time zapravo dobio i 'drugog oca i brata' s obzirom na razliku u godinama. Prijateljstvo glumaca, koji su publiku osvojili u prvoj sezoni 'True Detectivea', ponovno je u središtu pozornosti i zbog nove serije 'Brothers', koja uskoro stiže na Apple TV.