Marin Čilić ganuo priznanjem o sinovima: 'Kad stisnu šaku i gledaju me u oči...'

Teniski as Marin Čilić otvorio je dušu o svojoj ulozi oca i životu na turnirima s najvjernijim navijačima, sinovima Baldom i Vitom. Dok stariji Baldo već razumije važnost Grand Slamova, mlađi Vito ima svoje rituale, ali obojica tati daju posebnu snagu

Premda je u svojoj bogatoj karijeri podigao brojne pehare, uključujući i onaj prestižni s US Opena, za Marina Čilića najveće životne pobjede ne broje se u gemovima i setovima. Uz suprugu Kristinu, njegov svijet dobio je potpuno novu dimenziju dolaskom sinova Balda i Vita. Dječaci koji ga prate od Melbournea do New Yorka nisu samo njegovi najvjerniji navijači na tribinama, već i najveća inspiracija koja je vrhunskom sportašu pokazala da se prava sreća i istinski dom – nalaze tamo gdje je obitelj na okupu.

Marin je otkrio mijenja li mu se osjećaj na terenu kada zna da ga s tribina bodre njegovi dečki. 'Nakon svakog meča pitaju me za djecu jer se vidi koliko su i oni uključeni. Najljepši su mi trenuci kad pobijedim, a oni stisnu šaku i gledaju me ravno u oči - vidiš im ponos i to svaku pobjedu učini još slađom. Teško mi je kad ih vidim tužne nakon poraza, ali znam da je to dobra životna lekcija', ispričao je Čilić za Story.

Sudbonosni susret u Dubrovniku Jedan od naših najboljih tenisača i njegova životna družica svoju ljubav okrunili su brakom 2018. godine. Vjenčali su se u Cavtatu nakon osam godina ljubavi. Podsjetimo, lijepu i talentiranu Kristinu tenisač je upoznao 2008. godine u Dubrovniku na Davis Cupu gdje je ona radila kao hostesa, a prijateljstvo je brzo preraslo u ljubav. Supruga je Čiliću uvijek podrška na tribinama, no ne voli se eksponirati u javnosti. 'S djecom sam još više naučila živjeti u trenutku, na kišu ne gledati kao na smetnju, već uživati u njoj i skakati po lokvama. U skladu s tim radim planove, ali ne robujem im', otkrila je ranije u razgovoru za tportal.