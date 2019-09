Marijana Batinić: 'Kći mi svaki dan pokloni jednu životnu lekciju'

View this post on Instagram

Kakvi su dojmovi, sviđa li vam se prva epizoda međunarodne sezone "Ljubav je na selu"? A ova scena? 🤦‍♀️😂 Tko je od vas gledao? 🤸‍♀️🙋‍♀️💕 . #farmerwantsawife #ljubavjenaselu #tvhost #tvshow #tvpresenter #allaroundtheworld #nisamjauteglirasla #falatizivote #marijanabatinic