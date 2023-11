Mama Harryja Stylesa stala u obranu sina zbog njegove frizure

'Kada uzmete u obzir da Harry ima naslijeđe ljubaznosti i uključenosti, uvijek se trudio da se svi osjećaju viđenima i cijenjenima', napisala je 54-godišnja Anne uz fotografiju Stylesovog brenda. 'Postoji ironija u negativnosti koja ga je zadesila otkako se ošišao. Žao mi je, ali to ne razumijem.' Pored fotografije Harryeve frizure, odgovorila je obožavateljici koja je komentirala da joj je život 'uništen' nakon što se obrijao: 'To je samo kosa! Njegova kosa koja će ponovo izrasti. Ako on to želi.'