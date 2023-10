Harry Styles već vidi budućnost s novom djevojkom, a stvari se čine vrlo ozbiljne

Omiljeni britanski pjevač sredinom je kolovoza uhvaćen u noćnom izlasku s glumicom Taylor Russell , a čini se da se ljubav nakon ljeta rasplamsala. Harry Styles prošle je godine izašao iz turbulentne veze s Oliviom Wilde, a tijekom proljeća povezivali smo ga s Emily Ratajkowski, no 29-godišnja glumica posve je očarala popularnog Britanca.

Kanadska glumica poznata je po ulogama u romantičnom horor filmu 'Bones And All' i SF filmu 'Lost in Space', a glumi i u u londonskom kazalištu National Theatre.

Glumica je navodno očarala miljenika publike pa izvori bliski paru tvrde kako je Harry 'zaljubljen preko ušiju' te da uživa u vremenu koje provodi s njom. Uz to, Daily Mail doznaje da 29-godišnji pjevač navodno vidi budućnost sa simpatičnom glumicom.

'Stvari su vrlo ozbiljne, a Harry definitivno vidi budućnost s Taylor', tvrdi izvor blizak Stylesu.

Njihova veza otkrivena je u lipnju, a otada par se pokušava pritajiti, no povremeno ih se vidi na događajima u Londonu.