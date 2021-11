Maja Vidmar Klarić o novom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i što on znači za domaću glazbenu industriju

U petak 22. listopada na snagu je stupio novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Povod za donošenje novog zakona bila je implementacija EU Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu te je izazvala brojne polemike u Europi. I dok su na europskoj razini svi kreativci i nositelji, odnosno investitori u kreativnoj industriji bili na jednoj strani, u Hrvatskoj je situacija bila potpuno drukčija te su nastale mnogobrojne primjedbe i rasprave glazbenika o prijedlogu Zakona o autorskom i srodnim pravima. O toj temi za tportal razgovarali smo s Majom Vidmar Klarić, direktoricom ZAPRAF-a (Udruge za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava) i predstavnicom Hrvatske diskografske udruge

Kako je dosad bio uređen sustav naknade kad su u pitanju prateći vokali i sporedni izvođači?

Studijski glazbenici su neovisni glazbenici (npr. prateći vokali ili bubnjari) koji u određenoj mjeri sudjeluju u stvaranju snimke u studiju. Pritom su uobičajeno jednokratno plaćeni za svoj rad u studiju, i takva je praksa u cijelom svijetu.

Za razliku od glavnih izvođača (npr. Petra Graše, Gabi Novak, Josipe Lisac), tzv. session glazbenici ne sklapaju ekskluzivne ugovore s glazbenim izdavačkim kućama i mogu slobodno surađivati ​​s onima koji žele raditi s njima. Sukladno tome, mogu zarađivati ​​ne samo tako da im se plaća za snimanje u studiju, već i sviranjem uživo i drugim angažmanima. Glazbene izdavačke kuće imaju ograničen uvid u potpunu zaradu studijskih glazbenika jer oni imaju i druge izvore prihoda, a također ih mogu izravno naručiti glavni izvođači ili producenti. Prema informacijama koje imamo, studijskim glazbenicima se uredno i pošteno plaća. Isplaćuje im se unaprijed ugovorena naknada bez obzira na to hoće li snimka na kojoj su sudjelovali u studiju kasnije biti uspješna na tržištu ili ne i stvara li uopće prihod za izdavačku kuću ili glavnog izvođača. A kad su snimke uspješne, uživaju i u određenim daljnjim uplatama od emitiranja, javnog nastupa i naknadnih godišnjih plaćanja. Najvažniji element u osiguravanju buduće zarade za studijske glazbenike povećanje je ukupne veličine sektora snimljene glazbe, tako da izdavačke kuće mogu ulagati u više snimaka, a time i u više snimanja u kojima će sudjelovati studijski glazbenici.

Hrvatska diskografska udruga je, između ostalog, tijekom donošenja ovog zakona vodećim ljudima izvođačkih organizacija predlagala potpisivanje kolektivnog sporazuma između udruga, po uzoru na sporazume koji se primjerice sklapaju u Velikoj Britaniji, a koji bi upravo studijskim glazbenicima osigurao još veću razinu zaštite i prava prilikom snimanja u studiju, npr. propisivanjem minimalnih naknada ovisno o dužini trajanja snimanja i sl. Nažalost, s druge strane nismo naišli na kvalitetan i profesionalan dijalog.

Kako će novi zakon utjecati na izvođače, a kako na diskografe, i što to uopće znači za njih?

Svi nositelji prava u glazbenom sektoru (autori, izvođači i proizvođači fonograma) profitirat će od pravednije raspodjele prihoda od velikih internetskih platformi poput YouTubea. S druge strane i za izvođače i za glazbene izdavače – diskografe vrlo su problematične odredbe sadržane u čl. 306. st.5. o retroaktivnoj primjeni zakona, kao i sve one odredbe što mijenjaju model poslovanja u glazbenoj industriji. Ako govorimo o negativnim posljedicama, ne bih rekla da će se one odnositi isključivo na izvođače i diskografe. Glazbeni ekosustav vrlo je složen i u njemu, pored izvođača i diskografa, sudjeluju brojni kreativci poput autora, dizajnera, producenata, majstora tona, redatelja videospotova i sl. Ako glavni investitor u snimku, a to je glazbeni izdavač, bude morao smanjivati svoja financijska i sva ostala ulaganja, to će se neminovno odraziti na sve ostale kreativce u sustavu.

Jesu li ga podržali glazbenici?

Tijekom cijelog postupka donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima zamjetna je nedovoljna uključenost glazbenika u raspravu, ako izuzmemo rukovodstvo izvođačkih organizacija, te smatramo da će se glazbenici tek naknadno uključiti, kada u praksi osvijeste što to nove odredbe zakona zapravo znače za njih, a one se odnose na ograničenje slobode izbora, zadiranje u privatne odnose između njih i glazbenih izdavačkih kuća te uvođenje kvazimodela kolektivnog ostvarivanja prava temeljem kojeg će izvođači u konačnici ostvarivati manje naknade. Valja naglasiti to da su glazbeni izvođači i diskografi najprirodniji partneri i ne mogu jedni bez drugih. Stoga nam je žao zbog toga što je Republika Hrvatska prva zemlja u Europskoj uniji koja se odlučila uplitati u individualne odnose između glazbenika i izdavača, ne dopuštajući im da, kao i dosad, dogovaraju poslovne suradnje onako kako to njima najviše odgovara.