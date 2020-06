Maja Šuput o novom poslovnom pothvatu, planovima i svadbama: 'Sljedeći tjedan ću, blago rečeno, šokirati narod'

Dejan Lovren, Antonija Šola, Leonarda Boban, Filip Ude i Danijela Martinović samo su neki od domaćih imena koja su lansirala parfeme sa svojim imenom. Svoj uskoro predstavlja i jedna od naših najpopularnijih izvođačica koja već dulje vrijeme uspješno brodi poduzetničkim vodama. To je samo jedan u nizu projekata koje je realizirala, a što još sve priprema, otkrila je za tportal

'Radili smo šest mjeseci na parfemu. Ideja je bila da izađe oko Uskrsa i taman smo trebali ići potpisati ugovor 6. ožujka u Firenzu, odakle je došao parfem, ali taj vikend zatvorile su se granice. Međutim ta korona je i nama i Talijanima dala puno vremena da ga dovedemo na razinu više, kakvu nismo očekivali. Talijani s kojima smo surađivali imali su dozvolu za rad jer se parfemska kuća bavi alkoholom, a takve su tvrke mogle raditi za vrijeme karantene. Da sam si odabrala neki drugi proizvod, ne bi mi prošlo! Oni su kontaktirali sa slavnim Francuzom Bertrandom Duchaufourom, a koji je radio na puno slavnih parfema, među ostalim Acqua di Parma i Fahrenheit, i koji me mjesecima angažirao, istraživao, slušao kako govorim i prema mojim željama kreirao je 20-ak parfema. Od tih 20 - kad sam pomirisala onaj koji mi se najviše svidio, počela sam vrištati', ispričala nam je Maja Šuput.

Dobila je, kaže, proizvod točno onakav kakav je htjela. 'Ljudi koji se bave prodajom proizvoda Majushka govorili su mi da moram imati parfem, ali nisam se vidjela u tome. No moj muž je do te mjere zapeo da je on odradio apsolutno sav posao. Budući da on govori talijanski kao materinji jezik, s njima je bio od 0 do 24 sata na liniji. Sam je kontaktirao s parfemskom kućom Ellelab iz Firenze. Naime kako je on ovisan o parfemima, za sebe je dao izraditi jedan po svom ukusu. Kad smo se upoznali, prvo što sam ga pitala bilo je: 'Koji to parfem imate?' Kako je on već imao kontakte s tom parfemskom kućom, bilo je i logično da sve odradi', otkrila je Maja.

Ta je kuća kreirala još deset proizvoda i pjevačica će uskoro predstaviti cijelu kozmetičku liniju. 'Došlo je do suradnje s timom Bruketa&Žinić, a dali su nam prijedlog da se linija zove Ma Shu kako bismo je odvojili od Majushke, koju povezuju s dječjim asortimanom. Napravili smo parfem u dvije verzije - kao toaletnu vodu za klinke i tinejdžerice te parfem za žene. Nisam htjela izgubiti nijedan segment. Moja želja je bila da ga nose mama i kći', govori nam pjevačica. Zanimalo nas je koliko bočica parfema trenutno posjeduje. 'Ma to me sram reći! Em si sama kupim, em dobijem tonu parfema, a pritom sam jako osjetljiva i nisam baš netko tko bi se pošpricao bilo čime. Nekako to smatram nečijom osobnom kartom. Imam više parfema, neke koristim samo za dan, neke samo za svirku jer noćni moraju biti teži, jači da izdrže noć. Ali ja sam kao moj pokojni tata - imam parfem u autu, u neseseru za put, u svlačionici u teretani... kamo god dođem, tako da se mogu pofriškati', pojašnjava Maja.

Ispričala je kakvu kozmetiku koristi i je li ovisnica o njoj. 'Nisam jedna od onih žena koje vide miteser na licu pa idu kod kozmetičarke. Idem preventivno. Uvijek koristim jednu te istu kozmetiku, ne mijenjam kreme, koristim serume, ali jako pazimna to što stavljam na kožu. Stalno sam na televiziji i na fotki možeš popraviti stvar, ali telka ne prašta. Svake nedjelje gledatelji me prate od 20.15 i stvarno ne mogu prošvercati ni aknu, ni kapilaru. Pazim baš puno, a najdraže mi je što smo kreirali cijelu liniju te da će neke stvari koje ćemo nanositi na kožu, osim sjajnih tekstura, imati prekrasan miris. To me veseli, to nešto što bih i sebi kupila jer nikad ne bih prodala nešto iza čega 100 posto ne stojim. Tako je to bilo i za ostale proizvode. Darko Drinovac snimio je takav parfemski spot da ga se ne bi posramila nijedna svjetska parfemska kuća!' pohvalila se Maja. Dodaje kako je u koronakrizi njezin brend super poslovao, osobito online prodaja, a najviše se prodavao mikrofon. Trenutno provodi 24 sata na snimanju showa 'Tvoje lice zvuči poznato' i kaže da nema život. 'Počeli smo snimati nakon pauze. Snimanje dugo traje, ali sretna sam što to radim i što opet mogu na frizuru te izabrati stajling. Nakon dva mjeseca u kojima smo bili samo ja i suprug malo sam se rasplakala kad sam vidjela druge ljude', priznaje.

'Kraljicu svadbi' pitali smo kako stvari stoje s vjenčanjima, jesu li se stvari pokrenule i kad počinje raditi. 'Ove subote imam prvu gažu nakon tri mjeseca. Prvi put ću si vidjeti bend nakon toliko vremena i ići raditi, zaraditi novac. Sve se vraća, ali 90 posto stvari, barem što se tiče svadbi, prolongiralo se za 2021. ili za kraj godine, no neke su mladenke, koje su se na silu htjele udati, vratile svoje termine i krećemo! Vratili su se koncerti na otvorenom, ali velik broj angažmana koji su bili rezervirani otkazano je ili prolongirano za sljedeću godinu. Tako da ću prvi put u životu imati vremena ići na more kao svi hrvatski građani. To više neće biti tempo kakav inače imam, ali bit će posla. Snimila sam novu pjesmu i sljedeći tjedan ću, blago rečeno, šokirati narod. Ne znam što mi je došlo, inače nisam imala vremena ni snimiti pjesmu jer sam stalno bila na gažama i bavila se televizijskim angažmanom. Sad, u koroni, našla sam vremena i svidjelo mi se napraviti nešto što prije ne bih pristala pjevati. Sigurna sam da ćete se svi iznenaditi i pitati se što mi se dogodilo u koroni', smije se Maja.