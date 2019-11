Maja Šuput izazivala histeriju u Slavonskom Brodu: Ne jenjava potražnja za njezinim mikrofonima i slušalicama

Nakon desetak dana odmora sa suprugom na Maldivima kada je posao potpuno stavila po strani, pjevačica Maja Šuput zaredala je mnogo nastupa, druženja s fanovima i predstavljanja svojih personaliziranih mikrofona i slušalica

' Moja Majushka će za nekoliko dana doživjeti svoju revoluciju. Naime, mikrofoni se vraćaju u prodaju u redizajniranoj kutiji, jer su bili rasprodani u rekordnom roku. Zaista nisam mogla ni sanjati da će se dogoditi nešto takvo. Dolazi najveća novost, a to su slušalice modela kitty cat i princess. Naravno, opet sam dala naglasak na dizajn i pakiranje, pa dolaze u ogromnoj i prekrasnoj kutiji, a kad se slušalice izvade iz nje, djevojčicama ostane torbica. Slušalice su do te mjere lijepe da ih je Croatia Airlines na moje veliko oduševljenje uvrstio u shop u avionima. Skoro sam pala sa stolice kad sam čula za to. Slušalice Majushka će se možda i brže prodati od mikrofona jer u tom segmentu zaista nemamo konkurenciju. Opet je ta cijela kutija ispisana mojim porukama, slikama itd. i mislim da će to zaista biti revolucija. Ono što uskoro ide van ono je za što nemam baš nikakvu konkurenciju - album s dječjim pjesmama’, rekla je Maja Šuput prije nekoliko tjedana u velikom intervjuu za tportal.