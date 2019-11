Luka Šulić promovirao prvi solo album klasične glazbe 'Vivaldi: The Four Seasons'

Luka Šulić je svo novi album 'Vivaldi: The Four Seasons' predstavio i na druženju sa zagrebačklim medijima. Album hvale i kritičari i publika, a bio je i prvi na Billboardovoj listi tradicionalnih klasičnih albuma

Nakon te sretne vijesti, nije mu, kaže, bilo nimalo lako nastaviti snimanje jer mu je stalno pogled bježao prema mobitelu. Stoga ni ne čudi što album i izvedba oduševljavaju širokim rasponom emocija.

Uz to Luka Šulić iz 2CELLOS, prvi je glazbenik koji svira Vivaldijeva 'Četiri godišnja doba' prearanžirana za violončelo i orkestar. Inače je to djelo napisano za violinu, a koliko je zapravo teško odsvirati to djelo na violončelu, slavni glazbenik i cijenjeni virtuoz na violončelu slikovito je pojasnio da je to kao da igrate nogomet u pancericama.