Luka Šulić U Lisinskom svira Vivaldijeva 'Četiri godišnja doba'

Luka Šulić jedan je od glazbenika koji uživaju najviše poštovanje na međunarodnoj glazbenoj sceni radi svoje virtuoznosti i strasti koju prenosi na svakom svojem nastupu

'Vivaldijeva Četiri godišnja doba sam zavolio još kao dijete' kaže Luka Šulić o svom najnovijem projektu, dodajući 'oduvijek sam želio to remek djelo odsvirati na violončelu, a jako volim nove izazove.'

Također, danas je SVJETSKA PREMIJERA video spota ' La Primavera (Proljeće) Op. 8 No. 1 in D major – I. Allegro '.

Rođen 25. kolovoza 1987. u Mariboru, u obitelji glazbenika, Luka u dobi od pet godina započinje svoje glazbeno obrazovanje s ocem čelistom, koji mu je bio prvi učitelj. Na Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu upisao se kako bi usavršio svoju tehniku. Školovanje prvo nastavlja u Beču, a kasnije na prestižnoj Royal akademiji u Londonu. Cijenjen zbog svoje tehnike i virtuoznosti, ubrzo je postao jedan od najpopularnijih mladih, klasičnih glazbenika, koji je kao solist, svirao u najznačajnijim klasičnim kazalištima širom svijeta, izvodeći komornu glazbu i suvremene skladbe u pratnji renomiranih svjetskih orkestara ( Varšavska filharmonija, Deutsche Radio Philarmonie, Austrijski komorni orkestar, Ruski simfonijski orkestra i mnogi drugi).

2009.godine osvojio je posebnu nagradu na Međunarodnom natjecanju Lutoslawski u Varšavi, a 2011. nastupio je u dvorani Wigmore u Londonu, osvojivši nagradu Royal Academy of Music.

2011. zajedno s prijateljem i kolegom, Stjepanom Hauserom osnovao je 2Cellos, koji je vrlo brzo postao novi planetarni fenomen crossovera, zahvaljujući senzacionalnim interpretacijama i aranžmanima poznatih rock i pop pjesama.



Nakon što je u posljednjih nekoliko godina nastupao u najvećim arenama i dvoranama diljem svijeta (od Royal Albert Halla u Londonu do Arene u Veroni, od slavne Sydneyske Opere do Radio City Music Halla u New Yorku i mnogim drugima), pored 2CELLOS projekta Luka je odlučio započeti svoj novi projekt posvećen najutjecajnijim stranicama povijesti klasične glazbe, 'Četiri godišnja doba' od Vivaldija, remek djelo u koje se zaljubio još u djetinjstvu i koje je pripremao više od 2 godine u originalnoj verziji za violončelo i orkestar.



LUKA ŠULIĆ

THE FOUR SEASONS BY VIVALDI - LIVE

05. veljače 2020. KD VATROSLAV LISINSKI



CIJENE ULAZNICA:



PARTER SREDINA: 345 HRK

PARTER LIJEVO / DESNO: 215 HRK

TRIBINA SREDINA 1: 285 HRK

TRIBINA LIJEVO / DESNO 1: 245 HRK

TRIBINA SREDINA 2: 245 HRK

TRIBINA LIJEVO / DESNO 2: 215 HRK

Ulazncie u prodaji od 24. Rujna u 10 sati online na www.ulaznice.hr i www.eventim.hr te na svim ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni KD vatroslav Lisinski.