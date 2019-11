Luka Šulić uvijek je fino odjeven, klasično, ali dosljedno, a to se ipak ne može reći za njegova pajdaša

Svoj samostalni album predstavio je Luka Šulić, polovica 2Cellosa, a naš Fashion Guru secirao je njegov modni izričaj, koji, iako predvidljiv, ipak nije loš

Od njih dvojice Luka je pomalo mirniji, a mora se priznati da nije baš modno eksperimentirao, nego je uvijek bio fino odjeven. Klasično, ali dosljedno, a to se ipak ne može reći za njegova pajdaša.

Na promociji svog prvijenca Luka je pokazao da njeguje klasični stil, pa je došao u ne znam po koji već put u sivom odijelu i crnoj košulji. Dobro je on odjeven, ali mislim da ima doslovno dva odijela u ormaru, plus smoking, te nekoliko crnih košulja i dolčevita. Za osobu kojoj moda nije baš najbitnija to je dobra odluka jer uvijek izgleda jednako dobro.