Lidija Bačić opet provocira: 'Vrti me kako hoćeš, naprijed, nazad'

"VRTI ME KAKO HOĆEŠ; naprijed, nazad, pauziraj, gledaj ponovo“ #kontrolirajsvojevrijeme #snimaj #gledajponovno #naprijednazad

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Apr 7, 2018 at 12:17am PDT