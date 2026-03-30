Legendarni Tifa objavio novu pjesmu, a fanovi su već oduševljeni

Sve skupa navedeno, rezultiralo je glazbenim uratkom koji će sigurno ako ostaviti trag u eteru, a isto tako i pronaći put do srca slušatelja.

Naslov koji ne otkriva sve, ali obećava mnogo, uz snažnu emociju i prepoznatljiv potpis Tifinog stila i interpretacije, te izvrstan aranžman koji nosi pečat vrhunskih autora i iskusnih glazbenika.

Ovim singlom Tifa nastavlja svoju bogatu glazbenu priču, ostajući vjeran autentičnom izrazu koji publika prepoznaje i voli.

Autor glazbe/teksta je Miroslav Rus.

Inače, ovo je njegov drugi singl u kraćem razdoblju: u studenom 2025. objavio je pjesmu 'Anđeo u paklu', kojom je ujedno pokrenuo suradnju s izdavačkom kućom Hit Records.

Duga karijera

Bosanski rock vokal s karijerom dugom više od četiri desetljeća, najpoznatiji je po kratkom, ali burnom periodu kao pjevač benda Bijelo Dugme, sredinom osamdesetih.

Goran Bregović pozvao ga je u Bijelo Dugme 1984. godine kao zamjenu za Željka Bebeka - Tifa je tad imao samo 24 godine. Unatoč iznimnom vokalu koji je i sam Bregović hvalio, Tifin burni karakter i problemi s ovisnostima doveli su do razilaska s bendom u listopadu 1985. Nakon toga nastavio je karijeru kroz bendove poput Divljih jagoda, Vatrenog poljupca i Teške industrije, te kao solist.

I danas sa svojih 65. godina, Tifa ne pokazuje znakove usporavanja: novi singl dokaz je da legendarni roker uvijek ima što reći.