Legendarni Tifa objavio novu pjesmu, a fanovi su već oduševljeni

Mladen Vojičić Tifa na glazbenu scenu vraća se s novim singlom 'Rasplele se kose Bosne'
Mladen Vojičić Tifa predstavio je svoju novu pjesmu koja izlazi pod okriljem diskografske kuće Hit Records.
Naslov koji ne otkriva sve, ali obećava mnogo, uz snažnu emociju i prepoznatljiv potpis Tifinog stila i interpretacije, te izvrstan aranžman koji nosi pečat vrhunskih autora i iskusnih glazbenika.
Sve skupa navedeno, rezultiralo je glazbenim uratkom koji će sigurno ako ostaviti trag u eteru, a isto tako i pronaći put do srca slušatelja.
Ovim singlom Tifa nastavlja svoju bogatu glazbenu priču, ostajući vjeran autentičnom izrazu koji publika prepoznaje i voli.
Autor glazbe/teksta je Miroslav Rus.
Inače, ovo je njegov drugi singl u kraćem razdoblju: u studenom 2025. objavio je pjesmu 'Anđeo u paklu', kojom je ujedno pokrenuo suradnju s izdavačkom kućom Hit Records.
Duga karijera
Bosanski rock vokal s karijerom dugom više od četiri desetljeća, najpoznatiji je po kratkom, ali burnom periodu kao pjevač benda Bijelo Dugme, sredinom osamdesetih.
Goran Bregović pozvao ga je u Bijelo Dugme 1984. godine kao zamjenu za Željka Bebeka - Tifa je tad imao samo 24 godine. Unatoč iznimnom vokalu koji je i sam Bregović hvalio, Tifin burni karakter i problemi s ovisnostima doveli su do razilaska s bendom u listopadu 1985. Nakon toga nastavio je karijeru kroz bendove poput Divljih jagoda, Vatrenog poljupca i Teške industrije, te kao solist.
I danas sa svojih 65. godina, Tifa ne pokazuje znakove usporavanja: novi singl dokaz je da legendarni roker uvijek ima što reći.