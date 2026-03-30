Meghanin kolega iz serije 'Suits': 'Ono kroz što je prošla bilo je suludo'

Patrick J. Adams u svom je novom intervjuu govorio o Meghan Markle, s kojom je godinama glumio u seriji 'Suits', i priznao da ga ne čudi što je javnost i dalje fascinirana njezinim životom

Glumac Patrick J. Adams koji glumi i u seriji 'The Madison' je rekao da je ono kroz što je vojvotkinja od Sussexa prošla bilo 'suludo', a otkrio je i kakav danas imaju odnos.

Gostujući u podcastu Amande Hirsch 'Not Skinny But Not Fat', Adams se dotaknuo Meghan Markle nakon što je voditeljica ispričala da je od nje svojedobno dobila rukom pisanu poruku. Kako je objasnila, to se dogodilo nakon što je na društvenim mrežama, uoči emitiranja projekta 'With Love, Meghan', objavila da je zabrinuta za Meghan. Adams je na to kratko i jasno odgovorio: 'Ono kroz što je prošla bilo je suludo.' Prisjetio se vremena iz 'Suitsa' Patrick J. Adams i Meghan Markle proslavili su se u seriji 'Suits', u kojoj su glumili Mikea Rossa i Rachel Zane. Njihovi likovi bili su jedan od središnjih parova serije, a priča je na kraju završila i njihovim vjenčanjem na ekranu. Meghan je u seriji glumila od početka emitiranja 2011. pa sve do sedme sezone. U međuvremenu je započela vezu s princem Harryjem, a nakon odlaska iz serije udala se za njega u svibnju 2018. Na kraljevskom vjenčanju bili su i neki njezini kolege iz 'Suitsa', među njima i Adams.

Meghan Markle



Od tada su Meghan i Harry napustili svoje kraljevske dužnosti, preselili se u Kaliforniju i zasnovali obitelj. U razgovoru se otvorila i tema Adamsovog Instagram opisa, koji sadrži i referencu na Meghan. Voditeljica je pohvalila njegov 'bio', koji glasi da je on 'onaj drugi tip iz one serije koju gledaš na toj aplikaciji zato što se ona cura udala za princa'. Glumac je na to rekao da bi taj opis ipak trebao promijeniti, no potom se našalio da bi Meghan, ako ga je ikad vidjela, vjerojatno samo zakolutala očima i poručila mu: 'Patrick, daj, molim te.' Dodao je i da je zakretanje očima bilo nešto što je kod Meghan bilo gotovo stalno, govoreći u šali o njihovoj nekadašnjoj dinamici. Na pitanje je li mu Meghan ikad nešto izravno rekla o tom opisu na društvenim mrežama, Adams je odgovorio da nije, ali da je 'siguran da je dobio kolutanje očima'. Danas nisu bliski, ali podrška nije nestala U drugom dijelu razgovora Adams je otkrio i da od Meghaninog brenda As ever nije dobio ni jedan džem, našalivši se da vjerojatno nema dovoljno pratitelja. Voditeljica mu je na to uzvratila da najprije mora biti 'na popisu', a priznala je i da svoj primjerak još nije otvorila.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal