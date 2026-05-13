Thompson najavio veliki koncert u Zaprešiću: 'Slavit ćemo glazbu i zajedništvo'

Thompson je na društvenim mrežama najavio novi veliki open air koncert, a kao datum i mjesto održavanja navedeni su 4. srpnja i stadion u Zaprešiću.

Najava je stigla uz premijeru mini dokumentarca s koncerta u zagrebačkoj Areni, kojim se prisjetio atmosfere, emocija i energije koja, kako je poručeno u objavi, posebno prati njegove zagrebačke nastupe.

Koncert povodom obljetnice nastupa na Hipodromu

Novi koncert u Zaprešiću najavljen je povodom prve obljetnice velikog nastupa na zagrebačkom Hipodromu. U objavi je taj koncert opisan kao 'povijesni' i 'najveći komercijalni koncert u svjetskoj povijesti'.

Iako bi se, navode organizatori, ovakav događaj 'prirodno vezao uz Zagreb', ovogodišnji koncert održat će se u Zaprešiću. U najavi su pritom poručili kako, prema njihovu mišljenju, 'danas ne vrijede ista pravila za organizaciju svih javnih događaja' te dodali da dio ljudi osjeća kako Zagreb više nije 'grad jednakih mogućnosti za sve svoje građane'.

U objavi se Zaprešić opisuje kao mjesto na kojem će se publika ponovno okupiti uz glazbu i zajedništvo.