Lauren Sánchez javno pohvalila Sydney Sweeney: 'Izvedba dostojna Oscara'

13.11.2025 u 07:41

Lauren Sanchez Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Lauren Sánchez Bezos javno je pohvalila ulogu Sydney Sweeney u filmu 'Christy', nazvavši je 'dostojnom Oscara'

U objavi na Instagram Stories u srijedu, 12. studenoga, Lauren Sanchez podijelila je dojmove nakon projekcije filma 'Christy' i čestitala glumačkoj ekipi na izvedbama.​

U kratkoj poruci Sánchez je istaknula da Sweeney daje snažnu, emotivno iznijansiranu interpretaciju boksačke ikone Christy Martin i da je riječ o nastupu koji zaslužuje pozornost Akademije.​

Pohvala je stigla neposredno nakon što je film krenuo u širu distribuciju, dodatno potaknuvši razgovore o Sweeney kao ozbiljnoj kandidatkinji u nadolazećoj sezoni nagrada.​

Sydney Sweeney Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL

Film 'Christy' dramatizira život i karijeru boksačke pionirke Christy Martin, a Sweeney je za ulogu prošla značajnu fizičku transformaciju, koja je uključivala dobivanje 15 kilograma, i snažno se oslonila na realističan prikaz nasilja i otpornosti koje je Martin doživjela.​

Reakcije na film i izvedbu variraju, no dio kritike i industrijskih glasova uvrštava Sweeney među istaknutije ovogodišnje glumačke nastupe, što podcrtava i dojmove Sánchez.

CHRISTY | Official Trailer HD Izvor: Društvene mreže / Autor: Elevation Pictures

