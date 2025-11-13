Lauren Sánchez javno pohvalila Sydney Sweeney: 'Izvedba dostojna Oscara'

Lauren Sánchez Bezos javno je pohvalila ulogu Sydney Sweeney u filmu 'Christy', nazvavši je 'dostojnom Oscara'
U objavi na Instagram Stories u srijedu, 12. studenoga, Lauren Sanchez podijelila je dojmove nakon projekcije filma 'Christy' i čestitala glumačkoj ekipi na izvedbama.
U kratkoj poruci Sánchez je istaknula da Sweeney daje snažnu, emotivno iznijansiranu interpretaciju boksačke ikone Christy Martin i da je riječ o nastupu koji zaslužuje pozornost Akademije.
Pohvala je stigla neposredno nakon što je film krenuo u širu distribuciju, dodatno potaknuvši razgovore o Sweeney kao ozbiljnoj kandidatkinji u nadolazećoj sezoni nagrada.
Film 'Christy' dramatizira život i karijeru boksačke pionirke Christy Martin, a Sweeney je za ulogu prošla značajnu fizičku transformaciju, koja je uključivala dobivanje 15 kilograma, i snažno se oslonila na realističan prikaz nasilja i otpornosti koje je Martin doživjela.
Reakcije na film i izvedbu variraju, no dio kritike i industrijskih glasova uvrštava Sweeney među istaknutije ovogodišnje glumačke nastupe, što podcrtava i dojmove Sánchez.