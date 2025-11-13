Lauren Sánchez javno pohvalila Sydney Sweeney: 'Izvedba dostojna Oscara'

U objavi na Instagram Stories u srijedu, 12. studenoga, Lauren Sanchez podijelila je dojmove nakon projekcije filma 'Christy' i čestitala glumačkoj ekipi na izvedbama.​

U kratkoj poruci Sánchez je istaknula da Sweeney daje snažnu, emotivno iznijansiranu interpretaciju boksačke ikone Christy Martin i da je riječ o nastupu koji zaslužuje pozornost Akademije.​

Pohvala je stigla neposredno nakon što je film krenuo u širu distribuciju, dodatno potaknuvši razgovore o Sweeney kao ozbiljnoj kandidatkinji u nadolazećoj sezoni nagrada.​