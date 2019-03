Kylie Jenner postala najmlađa milijarderka na svijetu

Najmlađa članica obitelji Kardashian, Kylie Jenner, postala je najmlađa milijarderka na svijetu zahvaljujući zaradi od svoje svjetski poznate kozmetičke linije, objavio je časopis Forbes

SVE JE TO SAMO ŠMINKA?

'Nisam ništa očekivala, ne mogu predvidjeti budućnost, no osjećaj je dobar', rekla je Kylie za Forbes i priznala kako joj je ovo priznanje 'dobar vjetar u leđa'.

Najbogatiji je i dalje čelni čovjek Amazona, Jeff Bezos, kojeg uskoro očekuje podjela imovine sa suprugom MacKenzie, dok je najbogatija žena na svijetu vlasnica L'Oreala, Francoise Bettencourt Meyers.

Svoj uspjeh duguje vojsci pratitelja na društvenim mrežama i planetarnoj popularnosti koju je stekla zahvaljujući obiteljskom reality showu 'Keeping Up with the Kardashians'.

'To je moć društvenih mreža. Imala sam tako snažan doseg prije nego što sam započela bilo što', rekla je, dodajući kako svoju tvrtku vidi još uspješniju nego dosad te kako je naporno radila na svemu što je izgradila.