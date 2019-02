Kylie Jenner tvrdi kako se nikad nije podvrgla kozmetičkoj operaciji

Manekenka Kylie Jenner smatra da ljudi ne razumiju što se sve može postići samo frizurom, šminkom i injekcijama za popunjavanje usana

Kylie Jenner, s druge strane, čvrsto stoji pri svojim izjavama kako nikad nije bila kod plastičnog kirurga.

'Ljudi misle da sam se podvrgla različitim operacijama i potpuno izmijenila svoje lice, no to nije istina. Prestravljena sam. Ja to nikad ne bih učinila. Oni ne razumiju što sve dobra frizura i šminka mogu učiniti. To i injekcije', rekla je Kylie Jenner.