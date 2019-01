Kultna serija 'Obitelj Soprano' slavi 20. rođendan, a evo kako danas izgledaju

Vjerovali ili ne, 10. siječnja 1999. godine, dakle prije punih 20 godina, premijerno je prikazana prva epizoda 'Obitelji Soprano' na HBO-u. Hit drama o životu mafijaša Tonyja Soprana i njegovoj obitelji oduševila je milijune diljem svijeta, stoga ne čudi što je uskoro stekla i naziv kultne serije, a tako je ostalo i danas, iako je posljednja epizoda prikazana 10. lipnja 2007. godine

Kada je prije točno 20 godina premijerno prikazana prva epizoda kultne serije 'Obitelj Soprano', vjerojatno se nitko nije nadao tolikom uspjehu iste. Hit drama o životu mafijaša Tonyja Soprana , kao i svim članovima mafijaške obitelji iz New Jerseyja , oduševila je milijune diljem svijeta, a nakon 6 sezona i 86 epizoda, 10. lipnja 2007. godine serija je privedena svom kraju.

Koliko je bila uspješna potvrdio je i sam The New York Times, nazvavši je 'najvećim djelom američke pop-kulture u posljednjih četvrt stoljeća', a priznanje su joj dale i brojne nagrade - čak 21 Emmyja i 5 Zlatnih globusa.

Sve epizode sada su dostupne putem online video streaming usluge HBO GO, a zanimljivo je i kako se povodom ove velike obljetnice okupila cijela ekipa, i to u New Yorku.