Kraljevski mališani George i Charlotte već su dobili zahtjevan zadatak

Za članove kraljevske obitelji podrazumijeva se da od malih nogu uče neka pravila ponašanja, stoga ne čudi da petogodišnji princ George i trogodišnja princeza Charlotte već pohađaju sate na kojima uče sve o kraljevskim manirima

Princ George ima tek pet godina, a mlađa mu sestrica, princeza Charlotte tri, no to ne znači da oboje već ne pohađaju privatne sate na kojima uče kraljevske manire. Sve je to u razgovoru za Cosmopolitan otkrila Myka Meier, stručnjakinja za manire i pravila ponašanja.

Kako je rekla, prvo što uče, i to već u dobi od dvije godine, pravilno je rukovanje i naklon, a u tome im je pomagala njihova majka Kate Middleton.