Koliko zapravo košta Thompsonov spektakl? HRT objavio cifru otkupa, pozadini vrtoglavi iznos

Golemi interes i rekordan broj posjetitelja na povratničkim koncertima Marka Perkovića Thompsona pokrenuli su lavinu nagađanja o tome koliko se zapravo novca okreće oko njegovih nastupa. Najnoviji detalj koji je isplivao u javnost tiče se ugovora s HRT-om
Prilikom podnošenja izvješća o radu za 2025. godinu, programsko vijeće HRT-a otkrilo je financijske detalje oko otkupa prava za emitiranje.
Ravnateljica programa HRT-a, Marija Nemčić, obznanila je da je cijena otkupa snimke Thompsonovog velikog koncerta održanog na Hipodromu prošle godine, iznosila oko 60.000 eura, te da tu cijenu određuje opseg prava.
Razlog otkupa
Osvrnuvši se na kritike oko motiva otkupa, Nemčić je jasno poručila da je riječ o poslovnoj i produkcijskoj odluci. 'HRT je emitirao koncert najvećih produkcijskih standarda, koji je bio najveći takav u povijesti i koji ima svoju ogromnu publiku koja to gleda. I to je razlog zašto je otkupljen koncert Marka Perkovića Thompsona', kazala je Nemčić, a donosi Večernji list.
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Istaknula je i da ovo nije prvi put da HRT u svom programu prikazuje Thompsonove nastupe. Naime, javna televizija dosad je već dva puta emitirala njegove koncerte s maksimirskog stadiona.