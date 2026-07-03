Cifre od kojih boli glava

Koliko zapravo košta Thompsonov spektakl? HRT objavio cifru otkupa, pozadini vrtoglavi iznos

D.A.M.

03.07.2026 u 14:59

Marko Perković Thompson
Marko Perković Thompson Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Denis Dex Marijanović
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Golemi interes i rekordan broj posjetitelja na povratničkim koncertima Marka Perkovića Thompsona pokrenuli su lavinu nagađanja o tome koliko se zapravo novca okreće oko njegovih nastupa. Najnoviji detalj koji je isplivao u javnost tiče se ugovora s HRT-om

Prilikom podnošenja izvješća o radu za 2025. godinu, programsko vijeće HRT-a otkrilo je financijske detalje oko otkupa prava za emitiranje.

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Ravnateljica programa HRT-a, Marija Nemčić, obznanila je da je cijena otkupa snimke Thompsonovog velikog koncerta održanog na Hipodromu prošle godine, iznosila oko 60.000 eura, te da tu cijenu određuje opseg prava.

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Razlog otkupa

Osvrnuvši se na kritike oko motiva otkupa, Nemčić je jasno poručila da je riječ o poslovnoj i produkcijskoj odluci. 'HRT je emitirao koncert najvećih produkcijskih standarda, koji je bio najveći takav u povijesti i koji ima svoju ogromnu publiku koja to gleda. I to je razlog zašto je otkupljen koncert Marka Perkovića Thompsona', kazala je Nemčić, a donosi Večernji list.

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Istaknula je i da ovo nije prvi put da HRT u svom programu prikazuje Thompsonove nastupe. Naime, javna televizija dosad je već dva puta emitirala njegove koncerte s maksimirskog stadiona.

Marija Nemčić i Robert Šveb na 36. sjednici Programskog vijeća HRT-a
Marija Nemčić i Robert Šveb na 36. sjednici Programskog vijeća HRT-a Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

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