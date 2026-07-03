Koliko zapravo košta Thompsonov spektakl? HRT objavio cifru otkupa, pozadini vrtoglavi iznos

Ravnateljica programa HRT-a, Marija Nemčić , obznanila je da je cijena otkupa snimke Thompsonovog velikog koncerta održanog na Hipodromu prošle godine, iznosila oko 60.000 eura , te da tu cijenu određuje opseg prava.

Razlog otkupa

Osvrnuvši se na kritike oko motiva otkupa, Nemčić je jasno poručila da je riječ o poslovnoj i produkcijskoj odluci. 'HRT je emitirao koncert najvećih produkcijskih standarda, koji je bio najveći takav u povijesti i koji ima svoju ogromnu publiku koja to gleda. I to je razlog zašto je otkupljen koncert Marka Perkovića Thompsona', kazala je Nemčić, a donosi Večernji list.

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Istaknula je i da ovo nije prvi put da HRT u svom programu prikazuje Thompsonove nastupe. Naime, javna televizija dosad je već dva puta emitirala njegove koncerte s maksimirskog stadiona.