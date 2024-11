Kim Kardashian sama odgaja djecu Kanyea Westa: 'Bojim se osude'

Kim Kardashian progovorila je o svom iskustvu roditeljstva i kako se osjeća dok samostalno odgaja četvero djece koje je dobila u braku s Kanyeom Westom . Njihova djeca North, Saint, Chicago i Psalm svi su različitih uzrasta, a to i iscrpljuje Kim na čija je leđa pao sav teret brige o djeci.

O odgoju četvero djece progovorila je voditeljici Zoe Winkler u podcastu 'What in the Winkler?' rekavši kako se ponekad osjeća da je sama u tome, iako ima sjajan sustav podrške.