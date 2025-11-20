Kevin Spacey šokirao najnovijim priznanjem: 'Troškovi su bili astronomski'

U iskrenom razgovoru za The Telegraph, dvije godine nakon što je oslobođen optužbi za seksualno zlostavljanje, bivša holivudska zvijezda rekao je da sada 'živi u hotelima i Airbnb-jevima', nakon što je izgubio svoju kuću
Kevin Spacey više nema stalni krov nad glavom i priznaje da je sada beskućnik.
Kevin je više od 12 godina živio u Baltimoreu, Maryland, ali je za britanski medij otkrio da su nedavno vremena bila posebno teška.
Glumac iz serije 'Kuća od karata' sada vodi nomadski način života bez stalnog prebivališta. 'Troškovi u proteklih sedam godina bili su astronomski', rekao je Kevin — koji je oslobođen svih optužbi za seksualno zlostavljanje četvorice muškaraca. 'Imao sam jako malo prihoda, a sve mi je izlazilo'.
'Doslovno nemam dom'
Nastavio je: 'Prebrodiš to. Na čudan način osjećam da sam se vratio na početak, kada sam jednostavno išao tamo gdje ima posla. Sve su mi stvari u skladištu, i nadam se da ću jednog dana, ako se stvari nastave popravljati, moći odlučiti gdje se želim ponovno skrasiti.
Živim u hotelima, živim u Airbnb-jevima, idem tamo gdje ima posla. Doslovno nemam dom, to pokušavam objasniti'.
Na pitanje o svojoj trenutnoj financijskoj situaciji, Kevin je priznao da 'nije baš dobra', ali je bio zadovoljan što nije morao proglasiti bankrot. 'Razmišljalo se o tome, ali nikada nije došlo do te točke', dodao je.
Radio u noćnim klubovima
Kevin je nekad bio jedan od najtraženijih glumaca u Hollywoodu, ali je posljednje vrijeme nastupao u noćnom klubu na Cipru za honorar od 1.000 dolara.
Gledajući pozitivno na svoju trenutnu situaciju, rekao je za The Telegraph: 'Bilo je to nevjerojatno pozitivno iskustvo. Imao sam priliku zastati, pogledati svoj život i postaviti si pitanja'.
Dodao je i da mu slava ne nedostaje. 'Sretniji sam i osjećam se opuštenije. Ne nosim šešir i ne skrivam se po zgradama. Hodam uzdignute glave, bez naočala, bez šešira, nemam što skrivati'.
'Dogodit će se'
Kevin je uvjeren da će mu se pružiti prilika da se vrati u filmsku industriju.
'U kontaktu smo s nekim izuzetno moćnim ljudima koji žele da ponovno radim', rekao je. 'I to će se dogoditi u pravo vrijeme. Ali reći ću i da industrija, čini se, čeka da joj netko iznimno ugledan i autoritetan ‘da dopuštenje’'.
Kevin je dodao: 'Ako Martin Scorsese ili Quentin Tarantino nazovu Evana [njegovog menadžera] sutra, sve će biti gotovo. Bio bih nevjerojatno počašćen i oduševljen kada bi takav talent posegnuo za telefonom. I vjerujem da će se to dogoditi'.