Kava s daškom Hollywooda: Majka Saše Šekoranje slučajno susrela brata Julije Roberts

Dok jedni vrebaju ispred ekskluzivnih hotela kako bi snimili holivudske zvijezde, Lili Šekoranja, majka našeg poznatog florista i umjetnika Saše Šekoranje, odradila je to usred običnog zagrebačkog ručka. Njezina kava u centru grada dobila je potpuno neočekivani zaplet kada je naišla na Erica Robertsa. Stariji brat Julije Roberts i holivudski veteran pokazao je tom prilikom da prave zvijezde ne pate od kompleksa nedodirljivosti

Umjesto strogog protokola kakav obično vežemo uz velike filmske zvijezde, Eric Roberts se pokazao kao iznimno srdačan i pristupačan muškarac.

Majka našeg cijenjenog umjetika Saše Šekoranje, Lili Šekoranja je trenutak ovog iznenadnog upoznavanja odlučila zabilježiti fotografijom, koju je potom podijelila na društvenim mrežama uz opis: 'Iznenadni susret sa šarmantnim Ericom Robertsom'.

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

Osvojio je neposrednošću Ono što je svima odmah zapelo za oko bio je nevjerojatno prisan stav 68-godišnjeg glumca. Fotografija na kojoj nasmijani brat Julije Roberts grli Lili s leđa brzo je prikupila brojne simpatije i komentare. Neki su pratitelji čak u šali primijetili kako, zahvaljujući spontanosti i modnoj usklađenosti, dvojac na fotografiji izgleda kao da su dugogodišnji prijatelji ili čak bliski rođaci. >> Saša Šekoranja otvorio veličanstvenu izložbu u Sponzi, najveća podrška bila mu je mama Lili <<