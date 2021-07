Kate Middleton stiže na finale Wimbledona ovaj vikend, a svi se pitaju kako joj je samoizolacija tako brzo završila

Kate Middleton nedavno je završila u samoizolaciji. Sada se pak pojavila vijest kako će vojvotkinja ipak prisustvovati ženskom i muškom finalu Wimbledona koje se održava ovog vikenda jer joj je samoizolacija završila, a mnogi se pitaju kako je moguće da Kate izađe iz karantene nakon svega tjedan dana

Kate je prisustvovala utakmici između Njemačke i Engleske na Wembleyu prošlog utorka, a s njom su bili princi William i sin George. Međutim, činjenica da ni William ni George nisu u izolaciji upućuje na to da je Kate bila u kontaktu s nekom drugom osobom, premda nije imala drugih kraljevskih dužnosti osim posjete Wembleyu i Wimbledonu.

Kensingtonska palača rekla je da će Kateino razdoblje samoizolacije završiti do subote, no nisu naveli točan dan završetka karantene. Nagađa se kako je Kate na kontakt s pozitivnom osobom upozorena privatno jer je viđena kako teniski meč na kojem je sudjelovao njezin prijatelj Andy Murray napušta znatno ranije no inače. U petak je Kate viđena s vrlo ozbiljnim izrazom lica kako je odvoze s Wimbledona prema Kensingtonskoj palači gdje je kasnije boravila, a tu lokaciju nije smjela napuštati čak ni zbog hrane i lijekova. Nisu joj bile dopuštene posjete u domu, uključujući obitelj i prijatelje, te joj e čak rečeno da što više izbjegava kontakt s bilo kim s kim živi.