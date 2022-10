Kandidati u trećoj epizodi Supertalenta oduševili, zapanjili i rasplakali žiri

U trećoj epizodi Supertalenta vidjeli smo deset novih nastupa

Svojim glasom oduševio je i Kristijan Crnica iz Slovenije koji je otpjevao sporiju verziju kultne pjesme 'Take On Me' koja je članove žirija podigla na noge, a svaki od njih poklonio mu je prolazni glas. „Jako mi se svidio ovaj twist. U predstavljanju mi niste dali čak niti naslutiti snagu koju posjedujete i snagu prodiranja u publiku, a to je nešto što se ne može naučiti jer to naprosto mora biti životna strast koju u danom trenutku i u određenim okolnostima pustimo van. To je kod vas do te mjere snažno da mi je malo teško, ali na lijepi način. Ja volim kad mi je teško“, poručila je Martina koju je Kristijan raznježio.