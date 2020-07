Kakva ekipa: Rene Bitorajac ponovo oduševio fanove fotografijom s poznatim prijateljima glumcima

View this post on Instagram

Prije par dana otvorene su 71. Dubrovačke ljetne igre. Neposredno prije nastanka ove fotografije, otvorile su se 45. 🤦 Jedna od dražih fotografija s kolegama s glumačke akademije u Dubrovniku. Tarik, Buneta, ja ,Višnjić i Lučev. #dubrovnik #dubrovačkeljetneigre #studenti #actors #adu #1994 #longtimeago #hamlet #pakajsitilud