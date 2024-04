Kako su Sandra Bullock i Jennifer Aniston odjednom postale najbolje prijateljice

Ono na čemu su najviše zahvalne je to što su bile jedna uz drugu kada su prolazile kroz najteže trenutke - Sandra uz Jennifer kada se razvodila od Brada Pitta , a potom i Justina Therouxa, a Jennifer uz Sandru nakon što joj je preminuo životni partner Bryan Randall, izgubivši trogodišnju bitku s ALS-om.

Iako ih tijekom godina nismo imale često viđati u druženjima i izlascima, u posljednje vrijeme to se uistinu intenziviralo, pa su njih dvije snimljene nakon izlaska iz privatne poliklinike, u kojoj su vjerojatno bile na nekom od zahvata, a potom su s ekipom bile u kazalištu te su pogledale predstavu Sarah Paulson - 'Appropriate'.

'Sandra i Jen sjedile su jedna pored druge u kazalištu krateći vrijeme tijekom pauze razgovorom, ali i smijući se. Nisu se odvajale jedna od druge i izgledalo je da se sjajno provode', rekao je dobro upućeni izvor koji je imao prilike sjediti blizu njih tijekom kazališne predstave.

'Između njih dvije postoji jako puno ljubavi i poštovanja, imaju jako slične osobnosti i obje su neustrašive', ističe. Ako se vratimo daleko u prošlost, dobro je poznato to da je glumice upoznao bivši dečko i jedne i druge, Tate Donovan, na partyju uoči dodjele Zlatnih globusa.

Zanimljivo je da su, unatoč nevjerojatnom uspjehu koji su obje postigle u Hollywoodu, lako mogle postati suparnice, no umjesto toga odlučile su jedna drugoj biti najveća podrška. 'Tijekom godina našle su se u nizu škakljivih situacija kada su pokušavale dobiti iste poslove, no još je početkom 2000-ih postalo jasno da obje mogu imati koristi od toga da postanu saveznice', ispričao je izvor, ustvrdivši da je svemu tome išlo u prilog i to što ih zastupa isti tim u Creative Arts Agency.