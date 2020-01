Kako preživjeti 'Blue Monday'? Pickbox NOW ima ideju!

Napunite se pozitivom tijekom vikenda uz potpuno besplatan Pickbox NOW!

Dugotrajno, tmurno i mračno vrijeme, poslovne obaveze nakon godišnjeg odmora za koji više nismo sigurni je li se uopće dogodio te pogled na bankovni račun koji podsjeća da smo se itekako dobro zabavili… Nekad bismo se najradije zavukli pod dekicu i ne izlazili. Pa, zašto ne?

Nadolazeći maglovit i kišovit vikend idealan je za dobre filmove i serije, a Pickbox NOW vam poklanja vikend tijekom kojeg ćete skupiti snagu te stvoriti otpornost na sve što će vam „Blue Monday“ prirediti. Najdepresivniji dan u godini stiže u ponedjeljak, 20. siječnja, što vam ostavlja dovoljno vremena da se dobro odmorite i bezbolno ga prebrodite.

Zavucite se pod dekicu i uživajte u maratonu filmova i serija na Pickbox NOW od petka do ponedjeljka – potpuno besplatno! Registrirajte se na Pickbox NOW službenoj stranici i uživajte u izboru krimića, drama i trilera, ali i vedrijih komedija i romantičnih filmova, te serija s kojima ne možete ostati samo na prvoj epizodi.

Serije koje ne želite propustiti:

1. Moć (Power)

Kriminalistička drama smještena u dva različita svijeta, glamuroznu njujoršku klupsku scenu i brutalni svijet trgovine drogom.

2. Uhvatite maloga (Get Shorty)

Mračna komedija o plaćenom ubojici iz Nevade, Milesu Dalyju, koji pokušava postati filmski producent u Hollywoodu.