Gdje su nestali prijenosi uživo? Bezos 'ukrao' NBA finale te izazvao bijes među navijačima

Na društvenim mrežama i forumima ovih dana vlada prava pobuna nezadovoljnih ljubitelja košarke koji ne znaju gdje mogu uživo gledati finalnu seriju NBA lige. Za kaos koji je gledatelje diljem Europe, te naravno i Hrvatske, ostavio u nevjerici zaslužan je povijesni posao od 77 milijardi dolara. U tom poslu su povjerenik lige Adam Silver i milijarder Jeff Bezos nepovratno promijenili način praćenja sporta nakon kojeg više ništa neće biti isto

Ljubitelji košarke diljem Europe gotovo su cijelu regularnu sezonu bezbrižno pratili na svojim lokalnim sportskim kanalima, uvjereni da će na istom mjestu uživati u prijenosima uživo u velikom finalu između San Antonio Spursa i New York Knicksa (koje se u Hrvatskoj može pratiti na Sport Klubu, u sklopu MAXtv-a). No, uslijedio je hladan tuš. Prijenosi uživo cijele finalne serije između Spursa i Knicksa u mnogim su europskim zemljama jednostavno nestali s tradicionalnih televizijskih ekrana. Naime, kanali koji su zadržali prava gledateljima sada nude tek odgođenu snimku, ali ne i prijenos uživo, ostavljajući pretplatnike u potpunoj zbunjenosti i frustraciji.

Ukratko, rješenje ove zagonetke leži u uredima najmoćnijih ljudi današnjice, koji su sportski eter odlučili rasprodati na komade. Pravi lom na tržištu nastao je u srpnju 2024. godine kada je NBA liga, pod vodstvom Adama Silvera, potpisala jedanaestogodišnji ugovor o medijskim pravima vrijedan nestvarnih 77 milijardi dolara.

Kako je Silver podijelio 77 milijardi dolara? Povijesni ugovor: U srpnju 2024. NBA je s tri velika partnera potpisala 11-godišnji ugovor vrijedan čak 77 milijardi dolara. Amazon Prime: Jeff Bezos platio je nevjerojatnih 19,8 milijardi dolara (oko 1,8 milijardi godišnje) te osigurao 75 utakmica regularne sezone. Disney (ESPN/ABC): Zadržali su svoj dio kolača koji uključuje prijenos 80 utakmica u regularnoj sezoni. Comcast (NBCUniversal): Njihov dio paketa donosi im 100 prijenosa utakmica regularnog dijela sezone. Zajednički trošak: Disney i Comcast zajedno pokrivaju preostale 57,2 milijarde dolara ugovora kako bi zadržali korak s Bezosom i Amazonom.

Rasprodao prava na NBA ligu Silver je svjesno odlučio razbiti dosadašnji monopol klasičnih televizija. Umjesto da jedna ili dvije kuće drže cijelu sezonu, kolač je podijeljen između Disneyja, Comcasta i Amazona. Iako je taj potez ligi donio rekordan profit, gledateljima je donio potpunu fragmentaciju, jer više nigdje na svijetu nije moguće pratiti sve faze natjecanja uživo uz samo jednu pretplatu. Najveći pobjednik ovog preslagivanja i glavni razlog za frustracije klasičnih TV pretplatnika upravo je Jeff Bezos. Njegov Amazon Prime Video ugovorio je paket težak 19,8 milijardi dolara, što je najveća pojedinačna investicija u povijesti te kompanije, veća čak i od kupnje holivudskog studija MGM ili lanca Whole Foods.

Amazon je tim novcem postao globalni sportski gigant, osiguravši ekskluzivna prava za prijenose ključnih faza natjecanja uživo. Na brojnim europskim tržištima i u široj regiji, tehnološki div uzeo je upravo najgledanije dijelove sezone, čime je postao ekskluzivno mjesto za praćenje uživo velikog dijela doigravanja (play-off) te same završnice (finalne serije). Time je stvorena potpuna konfuzija, gledatelji su sezonu pratili na jednom mjestu, a vrhunac natjecanja, kad su prijenosi uživo u pitanju, završio je na potpuno drugoj streaming platformi. Da apsurd bude veći, u Sjedinjenim Državama prijenosi su doslovno podijeljeni po danima u tjednu; utorkom se košarka prenosi na NBC-ju, srijedom na ESPN-u, a četvrtkom na Amazonu. Uz sve to, zbog strogih restrikcija lokalnih TV prava (tzv. blackout pravilo), američki navijači na tim nacionalnim mrežama često uopće ne mogu gledati utakmice klubova iz vlastitog grada, što dodatno pojačava njihov bijes.

Američki TV kaos: tko prenosi što? Ako ste mislili da je Europi nastao kaso, pogledajte što je tek Silver napravio na američkom tržištu: Kraj monopola: Za praćenje cijele sezone gledateljima više nije dovoljna jedna pretplata, već su prijenosi razlomljeni na ABC/ESPN, NBC, Peacock i Amazon Prime Video. Play-In turnir: Ekskluzivna prava za ovogodišnji turnir preuzeo je Amazon Prime Video. Doigravanje 2026.: Prava su nasumično podijeljena između ESPN/ABC-a, NBC/Peacocka i NBA TV-a, ovisno o seriji. Veliko finale: Sama finalna serija u SAD-u emitira se isključivo na kanalu ABC.