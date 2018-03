Justin Theroux u društvu nove ljepotice nakon razvoda od Jennifer Aniston

Prošlo je mjesec dana od razvoda glumačkog para Jennifer Aniston i Justina Therouxa, no čini se kako zgodni glumac ne gubi vrijeme. Nakon što su ga povezivali s 25-godišnjom umjetnicom Petrom Collins, Theroux je sada kući doveo kolegicu Aubrey Plazu

Na fotografijama se jasno vidi kako su Aubrey i Justin bliski, a postoji li tu nešto više od prijateljstva još se nije saznalo. Nedavno su ga povezivali i s mladom umjetnicom Petrom Collins , a njegovi bliski prijatelji tvrde kako je sve to samo zabava i pokušaj povratka u normalan život nakon razvoda.

‘On uživa u životu u New Yorku, odnosno radi sve što je i nekoć radio. Druži se s ljudima, odlazi u restorane, barove, često je domaćin ili pak odlazi kod drugih na kućna druženja. Pokušava što manje biti kod kuće i ne razmišljati o razvodu’, objasnio je za strane medije izvor blizak američkom glumcu.

Inače, 33-godišnja Aubrey Plaza zvijezda je NBC-jeva sitcoma ‘Parks and Recreation’, a Justina je upoznala još prije šest godina kada je on gostovao u jednoj epizodi. Za opuštenu šetnju po New Yorku brineta je odabrala casual sportsko izdanje, dok je Theroux bio vjeran crnoj boji u kojoj ga se najčešće može i vidjeti.