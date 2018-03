Justin Theroux zamijenio Jennifer Aniston 25-godišnjom pjevačicom

Američki glumac Justin Theroux navodno ljudi 25-godišnju pjevačicu Petru Collins, s kojom je zaboravio na ljubavne boli nakon razvoda od Jennifer Aniston

'Justin i Petra druže se već neko vrijeme. On je to stalno opravdao kao čisto prijateljstvo, no očito je da je lud za njom. Jennifer jednostavno više nije vjerovala u tu priču', kazao je nepoznati izvor za američke novine.