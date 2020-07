Johnny Depp ponovno na sudu; ovoga puta tuži britanski tabloid

Glumac Johnny Depp u utorak na sudu počinje sudsku parnicu protiv britanskog tabloida koja će vjerojatno otkriti detalje privatnog života holivudske zvijezde i njegove bivše supruge Amber Heard

57-godišnja zvijezda filmova 'Pirati s Kariba', tužio je izdavača tabloida The Sun i njegova izvršnog urednika Dana Woottona za klevetu zbog Woottonova članka iz 2018. u kojemu ga je nazvao 'mlatiocem supruge'. Predmet će voditi Londonski visoki sud i suđenje bi trebalo trajati tri tjedna, a iskaz bi trebali dati i glumac Johnny Depp , kao i njegova bivša supruga Amber Heard .

Par se upoznao 2011. na snimanju filma 'Portorikanske noći: dnevnik opijanja', da bi se vjenčali u veljači 2015. Nakon samo 15 mjeseci braka Amber Heard podnijela je papire za razvod i tražila od suda da mu zabrani da joj prilazi. Optužila ga je za fizičko zlostavljanje, no on je sve to zanijekao.