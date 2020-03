Jennifer Lopez otkrila kako provodi dane u izolaciji: 'Za mnoge od nas ovo je bio gumb za resetiranje'

Iako ima milijune na računu, to ne znači da je latino diva sigurna u epidemiji koronavirusa koji vlada. Kako bi spriječila zarazu, i sama Jennifer Lopez odlučila je otići u samoizolaciju, no za razliku od mnogih Amerikanaca, ona dane ne provodi u trenirci, podgrijavajući ostatke od sinoćnje večere

Kako je otkrila za magazin Elle, i Jennifer Lopez trenutno je zatvorena u kuću, no posla se nije odrekla, dapače, neke je stvari, poput online shoppinga i 'pojačala', a dok ne osmišlja promociju svoje nove kolekcije cipela, napravljene u suradnji s DSW-om, ona - pleše.

'Za mene, raditi od kuće znači čitati scenarije, razvijati nove projekte, ali i učiti nove plesne pokrete. No, ne znam što me može učiniti sretnijom od kupovine dobrog para cipela. Da vam budem posve iskrena, sada puno kupujem online', otkrila je Jennifer Lopez i dodala:

'U ovoj situaciji sretni smo ako smo zdravi, i zbog toga moramo biti zahvalni. Ako ste zdravi i kod kuće, shvatite to kao gumb za resetiranje.'

'U nekom trenutku, nadam se uskoro, stat ćemo ponovno svi na noge. Uvijek stanemo, stoga ovo vrijeme trebamo iskoristiti da se vratimo jači no ikada. Nitko nije želio da se ovakvo nešto dogodi, no ako je već i trebalo, iskoristimo prednost slobodnog vremena i radimo kako bi postali što bolji, no radimo na tome od kuće.'