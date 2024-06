Jennifer Lopez angažirala krizni PR tim i poduzima sve kako bi zaštitila sebe, ali i imovinu

'Ako će to biti moguće, ona će spasiti što se spasiti da, no ako to neće biti moguće, ona želi izaći iz svega visoko podignute glave', rekao je izvor za britanski The Sun, komentirajući odluku Jennifer Lopez da angažira stručnjake koji će je savjetovati kako nastaviti profesionalno nakon što je otkazala ljetnu turneju, a sve kako bi bila sa svojom obitelji.