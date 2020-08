Jelena Rozga otkrila kako izgleda bez trunke šminke, a obožavatelji joj poručuju da u takvom izdanju najljepše izgleda

Jedna od naših najpopularnijih i najljepših pjevačica za tri dana će napuniti 43 godine. Navikli smo je gledati na fotografijama na kojima je dotjerana, u raznoraznim kreacijama i s kompletnom šminkom na licu. Upravo zato iznenadila je svoje obožavatelje, kad je na njezinom profilu osvanula fotografija na kojoj je pokazala kako zapravo izgleda, kad se ne našminka

'Vrlo sam pozitivna osoba i mnogi me često pitaju kako sam stalno nasmiješena, ali imam i ja svojih loših dana. Izgledam plaho, ali kad mi pukne film, baš jako poludim. To je Lavica u meni i malo me ljudi vidjelo takvu, ali vjerujte da se šokiraju kad i to dožive. Imam stvarno debele živce i mogu te poslušati 100 puta, ali 101. put, ako me ne poslušaš, e onda stvarno ne bude dobro', ispričala je u razgovoru za tportal.