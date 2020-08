Jelena Rozga pokazala fotografiju staru 18 godina, a fanovi zaključili da s godinama izgleda sve bolje

Pjevačica je fanovima ponovo pokazala jednu od svojih fotografija iz prošlosti. Ovog puta je to crno bijela, a snimljena je prije skoro dva desetljeća

Jelena Rozga je prije 18 godina bila pjevačica grupe Magazin. Te su godine snimili album 'S druge strane Mjeseca' i trebali nastupiti na desetom izdanju Dore, no došlo je do manjeg skandala. Naime, pjevačica je u jednom intervjuu otkrila naziv pjesme koju će izvesti, a radilo se o singlu 'Ko me zove?'. Kasnije se ipak ustvrdilo da nije bilo dovoljno elemenata za diskvalifikaciju grupe s natjecanja. Tonči Huljić je ipak odlučio odustati od sudjelovanja na Dori 2002, jer je HRT je odlučio da u šou programu neće nastupiti Maksim Mrvica.

Fanovi su je odmah obasuli komplimentima, a mnogi su zaključili kako je s godinama sve ljepša te da joj godine odlično stoje. Pjevačica u zadnje vrijeme izgleda sve bolje, a idućeg tjedna proslavit će 42. rođendan.

'Zaista sam sretna žena i mislim da imam krasne prijatelje, divne ljude oko sebe kojima vjerujem i koji su mi najveća potpora pored obitelji. Znam dobro primiti kritiku i volim da mi prijatelji i bliske osobe kažu: 'Ej, Jelena, brate mili, što pričaš?' ili 'Zašto si to obukla, nije ti to dobro'. Treba imati ljude koji će ti to reći, a ne one koji bi rekli, ali se boje kako ćeš reagirati na to', izjavila je Jelena ranije za tportal.