Jedan od posljednjih Balaševićevih intervjua: 'Sramota me što smo morali spominjati Oliverino porijeklo, jer smo iznad svih tih malih stvari'

U svom posljednjem intervjuu za televiziju N1, u petak preminuli kantautor Đorđe Balašević govorio je o problemima s kojima se suočavao tijekom karijere, osobito nakon ratnih devedesetih kada je bio zabranjivan, a njegove pjesme cenzurirane

'Nikad nisam imao ništa osobno protiv bilo kojeg predsjednika države, ali sam bio protiv sistema, zbog kojeg se, recimo moj grad bombardira', izjavio je Balašević 2018. godine za N1 i dodao da je zbog toga bio, a i danas je, zabranjivan, dok su njegove pjesme cenzurirane.

Njegovi su koncerti redovito rasprodavani gdje god je nastupao u republikama bivše države, a zbog toga je trpio negativne komentare. Oko koncerta kojega je 1998. održao u Saravjevu, imao je veliku dilemu i na kraju požalio što je otišao.

'Zvali su me da to bude koncert pomirenja, i ja sam smatrao da dolazim s naše strane. Ne volim govoriti 'u ime svih nas' jer kad sam to jednom rekao, nije ispalo dobro. Međutim, ovdje sam bio dočekan na krv i nož kao 'što ideš pjevati njima'. Kome njima? Tamo me dočekao jedan gospodin Miroslav Prstojević, koji je izdao knjigu 'Sarajevo, ranjeni grad'. Poklonio mi je tu knjigu, a da mi ju je poklonio dva tjedna ranije, ne bih otišao svirati u Sarajevo. Te slike, ti prizori, vjerojatno ne bih mogao napraviti taj koncert jer su se tamo događale neke stvari za koje nismo znali. I ja sam očekivao da će to biti primljeno s boljim tonom, ali uvijek traže..', rekao je Balašević, koji je unatoč kritikama kojih nikad nije nedostajalo, gdje god bi gostovao uvijek bio dobro primljen.