Leonardo DiCaprio joj je donosio sendviče: Evo čime se danas bavi djevojčica iz 'Titanica'

Utjelovila ju je Alexandrea Owens-Sarno . Imala je samo osam godina kada je dobila ulogu u 'Titanicu', i to posve slučajno. Naime, majka je nju i mlađu sestru odvela na audiciju, a nekoliko tjedana kasnije javili su im da je dobila ulogu djevojčice Core Cartmell , putnice iz treće klase.

I TO MU DOBRO IDE

Jedna od scena koju mnogi pamte je ona kad Jack ( Leonardo DiCaprio ) dovodi Rose ( Kate Winslet ) na zabavu namijenjenu siromašnim putnicima na brodu. Malena Cora je zaplesala s Jackom, a onda je ju je on ostavio i počeo plesati s Rose. Cora se razočara, a Jack joj poruči 'da je ona još uvijek njegova najbolja djevojka', što joj je izmamilo osmijeh na lice.

Mnogi ne znaju da je Cora bila među putnicima koji su stradali. Alex Owens-Sarno je u podcastu 'After We Wrap' ispričala da je scena kad ostaje zarobljena s roditeljima u hodnicima dok brod tone, bila prva scena koju je snimila. No kasnije je bila izbačena iz finalne verzije filma.