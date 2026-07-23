Je li Dani Olmo zaručen? Posljednja zajednička fotka s djevojkom Laurom potaknula glasine o zarukama

Ljubavni život Danija Olma ponovno je u središtu pažnje, sve zbog jednog detalja na fotografiji njegove djevojke. Prsten koji je Laura Abla Schmitt pokazala na društvenim mrežama pokrenuo je nagađanja da bi slavni nogometaš uskoro mogao stati pred oltar.
Španjolski nogometaš Dani Olmo nalazi se u jednom od najboljih razdoblja svoje karijere, a pozornost javnosti privlači i njegov privatni život. Sve više se nagađa da bi uskoro mogao stati pred oltar s njemačkom influencericom i manekenkom Laurom Ablom Schmitt.
Prsten na fotografiji potaknuo glasine o zarukama
Glasine o zarukama potaknula je Ablina objava na društvenim mrežama. Na fotografiji je pokazala upečatljiv prsten koji mnogima nalikuje zaručničkom, a dodatnu težinu nagađanjima daje i činjenica da taj nakit nije nosila na ranijim utakmicama španjolske reprezentacije tijekom turnira.
Prvi put se s prstenom pojavila upravo na finalu Svjetskog nogometnog prvenstva, 19. srpnja, kada je fotografiju i objavila. Na fotografiji nasmijana drži pobjednički trofej, dok je pokraj nje Olmo koji ju ljubi u čelo.
Tada je napisala: 'Ti, zauvijek', a Olmo joj je u komentaru odgovorio s 'zauvijek', što je dodatno potaknulo glasine o potencijalnim zarukama. I mnogi njihovi pratitelji odmah su na slici primijetili prsten te odlučili odmah napisati svoje čestitke.
'Ovo je točno ono što svi želimo vidjeti', napisala je jedna korisnica Instagrama, a druga je dodala: 'Nemojte misliti da nismo primijetili prsten. Čestitke!'.
Njihova ljubav započela je u Njemačkoj
Par još nije službeno potvrdio zaruke, ali poznati su po vrlo stabilnoj ljubavnoj vezi. Kako prenose strani mediji, Olmo i Abla upoznali su se u Njemačkoj 2023. godine, dok je nogometaš igrao za RB Leipzig.
Upoznali su ih zajednički prijatelji, a odnos je od početka rastao daleko od očiju javnosti. Laura Abla Schmitt već je tada bila poznata kao njemačka influencerica i model, a godinu dana prije veze s Olmom razvela se, piše Hola!.
Otkad su službeno potvrdili vezu prije nekoliko godina, može ih se često može vidjeti zajedno na putovanjima i utakmicama, a tijekom ovog Svjetskog prvenstva doputovala je u Sjedinjene Američke Države kako bi partneru pružila podršku.
Olmova partnerica je izgradila i veliku praćenost na društvenim mrežama, a samo ju na Instagramu prati gotovo 550 tisuća ljudi. Posebnu pozornost uvijek dobiju objave koje objavi s Olmom, zato ne iznenađuje što su mnogi odmah uočili prsten na njihovoj posljednjoj zajedničkoj objavi.