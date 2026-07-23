Je li Dani Olmo zaručen? Posljednja zajednička fotka s djevojkom Laurom potaknula glasine o zarukama

Španjolski nogometaš Dani Olmo nalazi se u jednom od najboljih razdoblja svoje karijere, a pozornost javnosti privlači i njegov privatni život. Sve više se nagađa da bi uskoro mogao stati pred oltar s njemačkom influencericom i manekenkom Laurom Ablom Schmitt .

Prsten na fotografiji potaknuo glasine o zarukama

Glasine o zarukama potaknula je Ablina objava na društvenim mrežama. Na fotografiji je pokazala upečatljiv prsten koji mnogima nalikuje zaručničkom, a dodatnu težinu nagađanjima daje i činjenica da taj nakit nije nosila na ranijim utakmicama španjolske reprezentacije tijekom turnira.

Prvi put se s prstenom pojavila upravo na finalu Svjetskog nogometnog prvenstva, 19. srpnja, kada je fotografiju i objavila. Na fotografiji nasmijana drži pobjednički trofej, dok je pokraj nje Olmo koji ju ljubi u čelo.

Tada je napisala: 'Ti, zauvijek', a Olmo joj je u komentaru odgovorio s 'zauvijek', što je dodatno potaknulo glasine o potencijalnim zarukama. I mnogi njihovi pratitelji odmah su na slici primijetili prsten te odlučili odmah napisati svoje čestitke.

'Ovo je točno ono što svi želimo vidjeti', napisala je jedna korisnica Instagrama, a druga je dodala: 'Nemojte misliti da nismo primijetili prsten. Čestitke!'.