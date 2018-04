Jay-Z otkrio prirodu svog odnosa sa Kanyejem Westom

Reper Jay-Z analizirao je svoj odnos s Kanyejem Westom u emisiji Davida Lettermana na Netflixu i bivšeg prijatelja nazvao bratom

'On je uvijek isti i to poštujem kod njega. Prekinuo je naš rad u studiju, popeo se na stol i počeo repati. Molili smo ga da siđe dolje, a on nam je uzvratio: 'Ne! Ja sam spasitelj Chicaga, a on nije imao snimku', prepričava dogodovštinu s 'malim bratom' Jay-Z.

Lettermana je zanimalo postoji li šansa da i Kanye West sjedne ispred njega i porazgovara, na što mu je Jay-Z bez trenutka zadrške odgovorio kako je to sto posto sigurno, i da je Kanye sjajan.

Podsjetimo, odnos dvojice repera ozbiljno je narušen u listopadu 2016. kada je West javno s pozornice napao prijatelja. Jay-Z mu nije uzvratio javno, ali je u jednom intervjuu danom u studenom prošle godine rekao kako 'West ima veliko srce, ali da lako zapada u probleme pokušavajući pomagati drugima'.