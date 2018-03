Nisu završili ni srednju školu, a danas imaju milijune i zvjezdani status

Iako je osnovno obrazovanje primarno u današnjem svijetu, ove slavne zvijezde očito su zaključile da im ono nije potrebno. Jennifer Lawrence, Katty Perry i Keanu Reeves samo su neka zvjezdana imena na podužoj listi slavnih osoba koje imaju tek svjedodžbu osnovne škole

Zbog prijevremenog napuštanja škole ipak ne žali britanski producent Simon Cowell tvrdeći kako mu je to bila najpametnija odluka u životu. 'Ostavite školu sa 16 ako ste spremni raditi. Ne znam zašto nekoga mučiti i prisiljavati da bude na nekom mjestu ako u isto to vrijeme može otići u svijet i shvatiti što je pravi život te kako se osamostaliti', objasnio je Cowell, koji danas iza sebe ima mnogo uspješnih TV projekata, a s njime se slaže i oskarovka Jennifer Lawrence.

I glumac Matt Dillon, kojeg gledamo u brojnim filmovima, nema završenu srednju školu. On je već u dobi od 14 shvatio kako mu to neće biti presudno za uspjeh pa je nakon čestih izbivanja zbog odlazaka na filmski set na koncu odustao od škole.

'U to vrijeme već sam izdao svoj prvi album i bio poprilično popularan. Međutim trudio sam se redovito pohađati i državnu srednju školu. Kada me majka jednog dana vidjela da u torbu spremam pištolj, odlučila je prekinuti moje školovanje. Bila joj je važnija moja sigurnost, nego obrazovanje', kazao je jednom prilikom slavni glazbenik.

Ni akcijski junak Keanu Reeves ne može se pohvaliti sjajnim obrazovnim statusom. On je naime bio izbačen iz škole jer je bio vrlo živahan tinejdžer. O tom iskustvu govorio je prije nekoliko godina za Daily Mail kazavši: 'Bila je to vrlo mala škola i ja se očito u nju nisam uklopio. Uvijek sam bio jedan od onih koje je sve zanimalo, postavljao sam pitanja i kada nije trebalo, čak i ako bi me do doveo u nevolju. Jednostavno se nisam mogao zaustaviti. Često sam bio na razgovorima kod pedagoga i ravnatelja, ali ništa nije pomoglo.'