Jay-Z otkrio koja je 'najljepša stvar ikad' koju mu je rekla kćer Blue Ivy

Reper i glazbeni producent Jay-Z, koji s glazbenom divom Beyonce ima troje djece, raznježio je gledatelje u intervjuu s Davidom Lettermanom, otkrivši simpatičnu dogodovštinu iz auta s najstarijom kćerkom Blue Ivy

Simpatična priča koju je slavni reper i suprug Beyonce ispričao u emisiji 'My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman' rastopila je srca mnogobrojnoj publici koja je sa zanimanjem pratila intervju s uspješnim glazbenikom. Letterman je 48-godišnjeg repera i glazbenog producenta između ostalog upitao i za djecu koja žive neusporedivo lagodnijim životom od onog kojim je živio glazbenik.