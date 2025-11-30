Jakov Jozinović okupio više od 10.000 ljudi na koncertu u Varaždinu

U subotu navečer Varaždin je svjedočio pravom glazbenom fenomenu: Jakov Jozinović priredio je spektakl koji je potpuno raspametio publiku i pretvorio Korzo u najživlju pozornicu u Hrvatskoj. Od prvog trenutka bilo je jasno: ovo nije bio običan koncert.

No, nikome nije smetalo! Svi su htjeli samo jedno: vidjeti i čuti Jakova uživo, a on je isporučio i više nego što su očekivali.

Najveći delirij nastao je kada je izveo svoju novu pjesmu 'Polje ruža', koja je oduševila cijeli varaždinski Korzo. Jakov je još jednom dokazao da je jedan od najjačih izvođača nove generacije, glazbeni fenomen koji diže publiku na noge gdje god se pojavi.