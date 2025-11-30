WOW, WOW, WOW

Jakov Jozinović okupio više od 10.000 ljudi na koncertu u Varaždinu

30.11.2025 u 13:40

Jakov Jozinović
Jakov Jozinović Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Horvat
Subotnja noć u Varaždinu ostat će upamćena kao nezaboravna, a Jakov Jozinović potvrdio je status prave zvijezde koja već itekako osvaja

U subotu navečer Varaždin je svjedočio pravom glazbenom fenomenu: Jakov Jozinović priredio je spektakl koji je potpuno raspametio publiku i pretvorio Korzo u najživlju pozornicu u Hrvatskoj. Od prvog trenutka bilo je jasno: ovo nije bio običan koncert.

Više od 10 tisuća ljudi slilo se u centar grada, stvarajući gužvu i gotovo blokirajući promet.

Jakov Jozinović Izvor: Promo fotografije / Autor: Dario Horvat

No, nikome nije smetalo! Svi su htjeli samo jedno: vidjeti i čuti Jakova uživo, a on je isporučio i više nego što su očekivali.

Najveći delirij nastao je kada je izveo svoju novu pjesmu 'Polje ruža', koja je oduševila cijeli varaždinski Korzo. Jakov je još jednom dokazao da je jedan od najjačih izvođača nove generacije, glazbeni fenomen koji diže publiku na noge gdje god se pojavi.

tportal
