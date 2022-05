Iznenađujući rezultati LMF natječaja - 25 tisuća streamova, 85 sati glazbe, 20 finalista, preko 2.000 glasova

LMF festival, najmlađi, a najperspektivniji zagrebački elektronski festival koji ove godine doživljava svoje tek drugo izdanje, za drugi put zadao si je vrlo zanimljive izazove i upečatljive pothvate

Cilj Let the Music be Free festivala je oslobađanje glazbe od žanrovskih granica u elektronskoj glazbi, spajanje, na primjer, mladih i iskusnih, techno i house, mainstream i underground DJ kvaliteta, svjetskih zvijezda, no i talentiranih underground umjetnika.

Tako prvi vikend lipnja, od 3. do 5. lipanj na Jarun stižu vele 'sile' DJ svijeta - Fisher, Gorgon City, Artbat, Claptone, Nora En Pure, Solardo...uz još 34 poprilična već dokazana DJ talenta. Sveukupni lineup raspoređen na tri dana čini smislenu cjelinu, neobičan, a opet vrlo zanimljiv spoj aktualnog mainstreama i undergrounda. Oni zajedno broje više od MILIJARDU streamova na Youtubeu, više od 20 milijuna slušatelja MJESEČNO na Spotifyju, a u Zagreb dolaze ravno iz svjetskih prijestolnica ritma i zabave - Ibize, New Yorka, Barcelone, Amsterdama ili Coachelle, TomorrowLanda, Ultra Miamija!

Uz glazbeno energetski spektakl koji LMF najavljuje dokazanim imenima, spektakl će svakako osigurati i sama konstrukcija glavne pozornice koja će biti najveća festivalska pozornica u državi, nakon Ultra Europe koji se održava na stadionu i svakako najveća pozornica koja je postavljena u Zagrebu povodom jednog festivala.